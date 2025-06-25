İddialara göre Galatasaray'ın scout ekibinden gelen raporlar doğrultusunda hareket eden yönetim, 27 yaşındaki oyuncu Koki Machida ile ilgileniyor. Peki, Koki Machida kimdir? Galatasaray'ın istediği Koki Machida kaç yaşında, nereli? Koki Machida hangi takımlarda oynadı?

KOKI MACHIDA KİMDİR?

Koki Machida, 25 Ağustos 1997 tarihinde Japonya’nın İbaraki kentinde dünyaya geldi.

KOKI MACHIDA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Koki Machida’nın futbol kariyeri, genç yaşlarda Japonya’nın önde gelen futbol kulüplerinden biri olan Kashima Antlers’ın altyapısında başladı. Japonya’dan Belçika ekibi Union Saint Gilloise (Union SG) takımına kiralandı. Union SG’de bir sezon geçirdi ancak daha sonra Kashima Antlers’a geri döndü.



