Hızlı oyunu, güçlü fiziği ve teknik becerileriyle öne çıkan Randal Kolo Muani, özellikle Fenerbahçe taraftarının merak konusu oldu. Peki, Kolo Muani kimdir? Kolo Muani kaç yaşında, nereli? Kolo Muani hangi takımlarda oynadı?

KOLO MUANI KİMDİR?

Randal Kolo Muani, 5 Aralık 1998 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kinşasa'da doğdu. Hem Fransız hem de Kongo vatandaşlığına sahiptir. Ebeveynlerinin vatandaşlığa geçmesinin etkisiyle 3 Eylül 2008'de Fransız vatandaşlığını kazandı.

KOLO MUANI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kolo Muani, Paris'te birçok altyapı takımında forma giydi. Aynı dönemde, 2015 yılında Nantes'ın gençlik akademisine katılmadan önce İtalyan takımları Vicenza ve Cremonese ile de antrenman yaptı. Kolo Muani, 12 Şubat 2017'de Marsilya'ya karşı oynanan maç için Nantes'ın ilk takımına ilk kez çağrıldı.

4 Mart 2022'de Bundesliga kulübü Eintracht Frankfurt, Nantes ile olan sözleşmesinin sona ermesinden önce Kolo Muani ile ön sözleşme imzaladı. Kulüple beş yıllık bir anlaşma imzaladı. 26 Ekim 2022'de, Marsilya'ya karşı 2-1'lik galibiyette ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü attı.

1 Eylül 2023'te Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain, Kolo Muani'yi 75 milyon Euro karşılığında, ek olarak 15 milyon Euro'luk potansiyel bonuslarla kadrosuna kattı. Kulübe beş yıllık bir sözleşmeyle katıldı.

23 Ocak 2025'te Kolo Muani, sezon sonuna kadar Serie A kulübü Juventus'a kiralandı. 25 Ocak'ta Kolo Muani, Napoli'ye karşı 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan maçta Juventus formasıyla ilk maçına çıktı ve Juventus'un tek golünü attı.

1 Eylül 2025'te Kolo Muani, sezonun geri kalanında kiralık olarak Tottenham Hotspur'a katıldı. Kulüp için ilk maçına 16 Eylül'de, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e karşı 1-0'lık ev galibiyetinde 77. dakikada oyuna girerek çıktı.

KOLO MUANI'NİN OYUN TARZI NASIL?

Kolo Muani'nin oyun tarzı, efsanevi Fransız forvet Thierry Henry ile karşılaştırılıyor. Henry gibi, Kolo Muani de kariyerine hızı ve top sürme yeteneğiyle tanınan bir kanat oyuncusu olarak başladı, ancak sonunda santrafor pozisyonuna geçti. Her iki oyuncunun da yaklaşık 1.88 boyunda ve uzun boylu bir fiziği var. Kolo Muani'nin yavaş top sürme stili ve etkileyici hızı da, özellikle gençlik yıllarındaki Henry'nin oyun tarzını anımsatıyor. Topa hakimiyeti olağanüstü ve oyuna oyunbaz bir yaklaşımı var; bu da savunmacıları geride bırakabiliyor.