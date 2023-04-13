Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:09

Güncelleme: 13.04.2023 - 15:09

Yunan ekip Olympiakos, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez ile yollarını ayırdı.

Olympiakos Kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

James Rodriguez

24 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerde forma giyen Rodriguez, Eylül 2022'de Olympiakos ile anlaşmıştı.

Yunanistan ekibinde 24 maça çıkan Rodriguez, 5 gol kaydetti.