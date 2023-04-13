Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi

Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti.

AA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:09
Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi
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Yunan ekip Olympiakos, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez ile yollarını ayırdı. 

Olympiakos Kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

James Rodriguez

24 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerde forma giyen Rodriguez, Eylül 2022'de Olympiakos ile anlaşmıştı.

Yunanistan ekibinde 24 maça çıkan Rodriguez, 5 gol kaydetti.


James Rodriguez Olympiakos yunanistan süper ligi

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