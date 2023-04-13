Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi
Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti.
Yunan ekip Olympiakos, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez ile yollarını ayırdı.
Olympiakos Kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
James Rodriguez
24 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ
Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerde forma giyen Rodriguez, Eylül 2022'de Olympiakos ile anlaşmıştı.
Yunanistan ekibinde 24 maça çıkan Rodriguez, 5 gol kaydetti.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'yi rahatsız eden adaylık
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- Devrimcilerden çok sert yanıt!
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- TTB Başkanı Fincancı: Asla yalnız yürümeyeceksin!
- İYİ Parti'den yeni seçim kampanyası videosu
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- Altaylı'dan 'Kızılay' tepkisi: 'Sizi havlatanlar...'
- Kılıçdaroğlu için suikast uyarısı