İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'tan 26 yıl sonra bir ilk

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 19:43

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 19:43

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Javi Gracia'nın ekibi Leeds United ile Roy Hodgson'ın yönetimindeki Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Crystal Palace 5-1 kazanırken goller; 45+1'de Marc Guehi, 53 ve 77. dakikalarda Jordan Ayew, 55. dakikada Eberechi Eze ve 69. dakikada Odsonne Edouard'dan geldi. Crystal Palace'ta Michael Olise, karşılaşmayı 3 asist ile tamamladı.

Eberechi Eze

26 YIL SONRA BİR İLK

1997'den bu yana ilk defa Leeds United'ı deplasmanda yenmeyi başaran Crystal Palace, yeni teknik direktörü Roy Hodgson yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace puanını 33'e yükseltirken, Leeds United 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Leeds United evinde Liverpool'u konuk ederken, Crystal Palace deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.