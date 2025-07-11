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Konferans Ligi elemelerinde 22 maç oynandı!

Konferans Ligi elemelerinde 22 maç oynandı!

11.07.2025 09:32:00
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Konferans Ligi elemelerinde 22 maç oynandı!

UEFA Konferans Ligi birinci eleme turunun ilk ayağında 22 maç oynandı.

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 22 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Atletic Escaldes (Andorra)-Diddeleng (Lüksemburg): 2-0
  • Magpies (Cebelitarık)-Paide (Estonya): 2-3
  • Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Ordabasy (Kazakistan): 4-3
  • SJK (Finlandiya)-Klaksvik (Faroe Adaları): 1-2
  • Kauno Zalgiris (Litvanya)-Penybont (Galler): 3-0
  • Racing Union (Lüksemburg)-Dila (Gürcistan): 1-2
  • Urartu (Ermenistan)-Neman (Belarus): 1-2
  • Kalju (Estonya)-Partizani (Arnavutluk): 1-1
  • Decic (Karadağ)-Sileks (Kuzey Makedonya): 2-0
  • Torpedo BELAZ (Belarus)-Rabotnicki (Kuzey Makedonya): 3-0
  • Birkirkara (Malta)-Petrocub (Moldova): 1-0
  • Vllaznia (Arnavutluk)-Daugavpils (Letonya): 0-1
  • Malisheva (Kosova)-Vikingur (İzlanda): 0-1
  • Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Koper (Slovenya): 1-1
  • Sutjeska (Karadağ)-Dinamo Brest (Belarus): 1-2
  • Vardar (Kuzey Makedonya)-La Fiorita (San Marino): 3-0
  • Runavik (Faroe Adaları)-HJK (Finlandiya): 4-0
  • St. Patrick's (İrlanda)-Hegelmann (Litvanya): 1-0
  • Tre Fiori (San Marino)-Pyunik (Ermenistan): 1-0
  • Larne (Kuzey İrlanda)-Auda (Letonya): 0-0
  • Borac (Bosna Hersek)-Santa Coloma (Andorra): 1-4
  • Valur (İzlanda)-Flora Tallinn (Estonya): 3-0

Müsabakaların rövanşı, 16-17 Temmuz'da yapılacak.

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