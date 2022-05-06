Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu: Roma - Feyenoord
UEFA Konferans Ligi finalinde rakiplerini eleyen Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek.
UEFA Konferans Ligi'nde Roma yarı final turunun ikinci ayağında konuk ettiği Leicester City'yi 1-0 mağlup etti ve finale adını yazdırdı.
İtalyan ekibe turu getiren golü 11. dakikada Tammy Abraham kaydetti.
Gecenin diğer yarı finalinde ise Feyenoord deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kaldı ve ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükselen takım oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak.
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