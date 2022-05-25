Konferans Ligi'nde Roma - Feyenoord maçının yayımlanacağı TV 8,5 nasıl izlenir?
Roma ile Feyenoord UEFA Avrupa Konferans Ligi final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8.5 kanalı, karşılaşmanın ücretsiz yayımlanacağını açıkladı. TV 8.5 kanalının frekans bilgilerine ait ayrıntılar Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ücretsiz olarak yayımlanacağı açıklanırken TV 8.5 kanalının Digitürk televizyon platformundan kaldırıldığı öğrenildi.
ROMA - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma ile Feyenoord kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 25 Mayıs'ta saat 22.00'de başlayacak.
Roma - Feyenoord Avrupa Konferans Ligi final karşılaşması, TV8,5 yayın akışına da eklendi.Karşılaşma TV8,5 ve EXXEN ekranlarından şifresiz yayımlanacak.
TV 8.5 kanalının uydu frekans bilgileri ise şu şekilde:
- Türksat 4A Uydusu
- Frekans: 12346 MHz
- Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
- Symbol Rate: 9600 Ksym/s
- Fec: 3/4
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