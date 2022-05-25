Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Erzurumspor ile İstanbulspor, Play-Off ilk raundu için Kazım Karabekir Stadı’nda kozlarını paylaşacak. İki takım da finale yükselmek adına avantajı kapmaya çalışacak.
Spor Toto 1. Lig'de yarı final mücadelesinin ilk maçları yarın oynanacak.
Yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele saat 18.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Günün bir diğer yarı final maçında ise Eyüpspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşacak. Saat 21.00'deki karşılaşma Eyüp Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Erkan Özdamar görev alacak.
Her iki karşılaşma TRT Spor ve beIN SPORTS'tan canlı yayımlanacak.
RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Play-off yarı finalde rövanş maçları ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için finalde karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Maymun çiçeği virüsü üç ülkede daha görüldü
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
- 'Tekme tokat' kuran kursu
- Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
- Polisi gördü, pencereden attı
- Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü
- Zeytinburnu'nda 'kaçak göçmen' operasyonu
- Canlı yayındaki çıkışı yorumladı
- Çok Güzel Hareketler'den 'konut krizine' gönderme
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- Teksas'ta ilkokulda katliam
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Pakize Suda ile ilgili üzücü haber
- 5 asker şehit
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- AKP'den ilk yanıt geldi
- Evdeki 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı