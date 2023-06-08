Konferans Ligi'nin sahibi West Ham oldu!
West Ham United, Fiorentina'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi final karşılaşmasında Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya geldi. Çekya'nın başkeni Prag'ta oynana maçı West Ham United 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
West Ham United, 62. dakikada Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina, bu gole hemen cevap verdi. Giacomo Bonaventura, 66. dakikada skoru eşitledi.
West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen'in attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından İngiliz ekibi, Konferans Kupası'nı müzesine götürdü.
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