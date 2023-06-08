Konferans Ligi'nin sahibi West Ham oldu!

West Ham United, Fiorentina'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 01:31
Konferans Ligi'nin sahibi West Ham oldu!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi final karşılaşmasında Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya geldi. Çekya'nın başkeni Prag'ta oynana maçı West Ham United 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

West Ham United, 62. dakikada Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina, bu gole hemen cevap verdi. Giacomo Bonaventura, 66. dakikada skoru eşitledi.

West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen'in attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İngiliz ekibi, Konferans Kupası'nı müzesine götürdü.


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