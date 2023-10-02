Kongo Milli Futbol Takımı'na Süper Lig'den 3 isim!

Demokratik Kongo Milli Futbol Takımı, Yeni Zelanda ve Angola ile oynayacakları hazırlık maçlarının aday kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 17:14
Kongo Milli Futbol Takımı'na Süper Lig'den 3 isim!
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Demokratik Kongo Futbol Federasyonu, Yeni Zelanda ve Angola maçları öncesinde aday kadrosunu açıkladı.

SÜPER LİG'DEN 3 İSİM

Demokratik Kongo Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 13 Ekim'de Yeni Zelanda ve 17 Ekim'de Angola ile oynanacak maçların kadrosunda Beşiktaş'tan Arthur Masuaku ve Jackson Muleka'nın yanı sıra Galatasaray'dan Cedric Bakambu'nun da yer aldığı açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada teknik direktör Sebastien Desabre'nin toplamda 26 oyuncuyu kadroya dahil ettiği ifade edildi.


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Arthur Masuaku jackson muleka Cedric Bakambu Kongo

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