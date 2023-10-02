Hakim Ziyech kararı... Galatasaray, Manchester United maçı kamp kadrosunu açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:31
Hakim Ziyech kararı... Galatasaray, Manchester United maçı kamp kadrosunu açıkladı!
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Galatasaray, salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş kadroya dahil edilmedi.

2 İSİM UEFA LİSTESİNDE BULUNMUYOR

Galatasaray'da UEFA kadrosuna yazılmayan Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu da maç kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:


Player Alanı
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