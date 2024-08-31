Konya'da gol sesi çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Kayserispor 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Konyaspor, bu sonucun ardından 4 maçta 4 puana ulaştı. Bir maçı ertelenen ve ilk haftayı BAY geçen Kayserispor, iki maç sonunda ligde ilk puanını aldı.
Konyaspor, milli ara sonrası Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
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