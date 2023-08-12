Konya'da nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 21:22

Güncelleme: 12.08.2023 - 21:22

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada İstanbulspor 6. dakikada İbrahim Yılmaz ile öne geçti. Konyaspor, bu gole 86. dakikada Sokol Cikalleshi ile karşılık verdi.

İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin, uzatma dakikalarında kullandığı penaltıda kaleci Bernardoni'yi geçemedi.

Öte yandan mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. İstanbulspor'da Ali Yaşar, 73. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim sonrası Konyaspor'da Adil Demirbağ, İstanbulspor'da Okan Erdoğan 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından iki takım da sezona birer puanla başladı.

Konyaspor, bir sonraki hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, gelecek hafta Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.