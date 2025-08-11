Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konyaspor açılışı çok farklı yaptı!

Konyaspor açılışı çok farklı yaptı!

11.08.2025 00:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Konyaspor açılışı çok farklı yaptı!

Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 4-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Konyaspor'u konuk etti.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-1 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 5. ile 21. dakikalarda Umut Nayir, 33. dakikada penaltıdan Enis Bardhi ve 80. dakikada Adil Demirbağ kaydetti.

KONYASPOR 3 PUANLA BAŞLADI

Eyüpspor'un tek golü ise 51. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, yeni sezona 3 puanla başladı. Eyüpspor ise puanla tanışamadı.

Eyüpspor, Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #süper lig #eyüpspor #konyaspor

İlgili Haberler

Fenerbahçe ile Konyaspor'dan anlaşma!
Fenerbahçe ile Konyaspor'dan anlaşma! Süper Lig ekibi Konyaspor, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ederek geçmiş dönemden kalan borçlarını yapılandırdıklarını açıkladı.
Konyaspor, Araz Nahçıvan'ı mağlup etti
Konyaspor, Araz Nahçıvan'ı mağlup etti Süper Lig ekibi Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Araz Nahçıvan'ı 2-1 mağlup etti.
Konyaspor, Enis Bardhi'yi transfer etti
Konyaspor, Enis Bardhi'yi transfer etti Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.