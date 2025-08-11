Konyaspor açılışı çok farklı yaptı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Konyaspor'u konuk etti.
Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-1 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 5. ile 21. dakikalarda Umut Nayir, 33. dakikada penaltıdan Enis Bardhi ve 80. dakikada Adil Demirbağ kaydetti.
KONYASPOR 3 PUANLA BAŞLADI
Eyüpspor'un tek golü ise 51. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor, yeni sezona 3 puanla başladı. Eyüpspor ise puanla tanışamadı.
Eyüpspor, Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.