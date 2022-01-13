Konyaspor-Adana Demirspor maçının saati değişti
18 Ocak Salı günü 17:00'de oynanacak olan Konyaspor-Adana Demirspor maçının saati ev sahibi takımın talebi doğrultusunda 20.00 olarak değiştirildi.
18 Ocak 2021 Salı günü saat 17:00'de oynanacak olan Konyaspor -Adana Demirspor maçının saati ev sahibi takımın talebi doğrultusunda 20.00 olarak güncellendi.
Konyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzün başvurusu neticesinde, 18 Ocak Salı günü 17.00'da oynanacak Adana Demirspor maçının saati 20.00 olarak güncellenmiştir. Başvurumuza olumlu yanıt veren TFF, Adana Demirspor Kulübü ve yayıncı kuruluş Bein Sports'a teşekkür ederiz."
Kulübümüzün başvurusu neticesinde, 18 Ocak Salı günü 17.00'da oynanacak Adana Demirspor maçının saati 20.00 olarak güncellenmiştir.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 13, 2022
Başvurumuza olumlu yanıt veren TFF, Adana Demirspor Kulübü ve yayıncı kuruluş Bein Sports'a teşekkür ederiz. pic.twitter.com/FYRazRwrP5
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