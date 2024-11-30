Konyaspor, Adana deplasmanında tek golle güldü!
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi ilki yaşadı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 1-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 78. dakikada Marko Jevtovic kaydetti.
Ligde sadece 2 puanı bulunan Adana Demirspor, ligde çıktığı 13 maçın 11'inde mağlup oldu. 2 maçı beraberlikle sonuçlanan ev sahibi ekibin galibiyet hasreti devam etti.
SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK
Adana Demirspor ayrıca, Süper Lig tarihinde üst üste 10 iç saha mağlubiyeti alan ilk takım oldu. Reçep Uçar ile 4. maçına çıkan Konyaspor, deneyimli teknik adamla 2. galibiyetini aldı.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 18'e çıkardı. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Göztepe'ye konuk olacak.
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