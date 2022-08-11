Konyaspor Avrupa'ya veda etti!

Arabam.com Konyaspor, 1-1'in rövanşında Vaduz'a evinde 4-2 yenildi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 21:56
Konyaspor Avrupa'ya veda etti!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Arabam.com Konyaspor ile Liechtenstein temsilcisi Vaduz karşı karşıya geldi. Konya MEDAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Vaduz 4-2'lik skorla kazandı.

Konyaspor, 18. dakikada Guilherme Sitya'nın penaltı golüyle öne geçti. Vaduz, bu gole 28. dakikada Gasser'in golüyle eşitliği sağladı. Savunmanın hatası sonrası 31. dakikada Sutter, konuk ekibi öne geçirdi.

Temsilcimiz, Vaduz kalesini abluka altına almışken 67. dakikada kontrataktan Tunahan Çiçek'in golüne engel olamadı. Vaduz, 88. dakikada Gasser'in ikinci golüyle farkı artırdı. Hadziahmetovic, 90+4. dakikada attığı frikik golüyle skoru belirledi.

1-1 biten ilk maçın ardından Konyaspor, bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.


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