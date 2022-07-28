Konyaspor, BATE Borisov'u rahat geçti!

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında BATE Borisov'u Rahmanovic ve Calvo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 22:52
Konyaspor, BATE Borisov'u rahat geçti!
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Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında BATE Borisov ile karşı karşıya geldi.

Konyaspor'un 3-0 kazandığı ilk maçın rövaşında Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz bu kez 2-0'lık skorla kazandı.

Mücadelede Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Amir Rahmanovic ve 43. dakikada Francisco Calvo kaydetti.

Konyaspor'da Sokol Cikalleshi 73. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konyaspor,, bu skorun ardından UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.


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