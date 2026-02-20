Konyaspor'dan 'bahis' operasyonu açıklaması

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.02.2026 11:27:00
Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, 6222 sayılı Kanun kapsamında mevcut yönetiminden bir kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış dört kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonuyla ilgili, TÜMOSAN Konyaspor mevcut yönetiminden 1 kişi ile önceki yönetimlerde görev yapan 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrendiklerini bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Yönet, "6222 sayılı kanun kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, TÜMOSAN Konyaspor mevcut yönetiminden 1 kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu adli süreç, kulübümüz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

 

