Konyaspor'dan 'bahis' operasyonu açıklaması

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonuyla ilgili, TÜMOSAN Konyaspor mevcut yönetiminden 1 kişi ile önceki yönetimlerde görev yapan 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrendiklerini bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Yönet, "6222 sayılı kanun kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, TÜMOSAN Konyaspor mevcut yönetiminden 1 kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu adli süreç, kulübümüz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
