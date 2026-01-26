Konyaspor'dan hakem kararına tepki: 'Sahadaki emeğin karşılığı masa başında kaybolur'

Ligin 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK karşılaşmasında Berkan Kutlu'ya yapılan müdahaleye orta hakemin verdiği karar sonrası Konyaspor'dan sert bir açıklama yapıldı

Konyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Gaziantep FK ile oynadığımız müsabakada futbolcumuz Berkan Kutlu'nun, rakip oyuncu Ogün Özçiçek tarafından maruz bırakıldığı müdahale, yalnızca faul değil; oyuncu sağlığını tehlikeye atan, kontrolsüz ve sert müdahale kapsamındadır ve disiplin mevzuatı uyarınca doğrudan kırmızı kart gerektirmektedir. Buna rağmen; Orta hakem Kadir Sağlam'ın pozisyona ilişkin kırmızı kart vermemesi, VAR hakemi Özgür Yankaya'nın açık hataya rağmen inceleme önerisinde bulunmaması kabul edilebilir değildir.

"Konyaspor Kulübü, hiçbir şekilde ayrıcalık talep etmemektedir. Ancak kuralların açıkça ihlal edildiği pozisyonlarda dahi sessiz kalınmasını da kabul etmemektedir."

"VAR sisteminin varlık sebebi, böylesine net pozisyonlarda hakemin kararını düzeltmek ve oyunun adaletini korumaktır. Bu mekanizmanın işletilmemesi, sistemin amacına aykırı olduğu gibi kamu vicdanını da zedelemektedir."

"SAHADAKİ EMEĞİN KARŞILIĞI MASA BAŞINDA KAYBOLUR"

Yapılan açıklamanın devamında, Türk futbolunun sürdürülebilirliği, hakem kararlarının standart, öngörülebilir ve eşit uygulanmasına bağlıdır. Aksi halde sahadaki emeğin karşılığı masa başında kaybolur. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir.

Son olarak hakem kararlarıyla alakalı somut adım atılması gerektiğini belirten Konyaspor, "Bu kapsamda; ilgili pozisyonun hakem ve VAR performansı açısından resen incelenmesini, gerekli değerlendirmelerin yapılmasını, benzer yanlış tekrarının önüne geçecek somut adımların atılmasını yetkili kurullardan beklediğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" sözleriyle açıklamayı noktaladı.