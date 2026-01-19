Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konyaspor, 1 puanı son anda kaptı!

Konyaspor, 1 puanı son anda kaptı!

19.01.2026 19:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Konyaspor, 1 puanı son anda kaptı!

Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Mücadele Konyaspor'un 90+5. dakika golüyle 1-1 berabere sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, Eyüpspor'u konuk etti. 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti. 

Mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Eyüpspor'un golünü 50. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren gol ise 90+5. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.

Son iki lig maçında da üst üste mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, bu beraberlikle birlikte puanını 14'e yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Konyaspor ise 18 puana ulaştı ve 13. sırada konumlandı. 

Eyüpspor'da Orhan Ak'ın görevine son verilmesinin ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine getirilen Atila Gerin, kupadaki Iğdır FK galibiyetinin ardından ligdeki ilk maçından 1 puanla ayrıldı.

Konyaspor'da Recep Uçar'ın ardından göreve getirilen Çağdaş Atan ise 7 maçta 3 mağlubiyet 4 beraberlik yaşadı ve galibiyetle tanışamadı. 

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

İlgili Konular: #eyüpspor #konyaspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Konyaspor Türkiye Kupası'nda 2'de iki yaptı!
Konyaspor Türkiye Kupası'nda 2'de iki yaptı! Konyaspor, Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.
Konyaspor, Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı!
Konyaspor, Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı! Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.
Konyaspor'a imza attı... Trabzonspor ayrılığı duyurdu!
Konyaspor'a imza attı... Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Trabzonspor, Arif Boşluk'un satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a kiralandığını açıkladı.