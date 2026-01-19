Konyaspor, 1 puanı son anda kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, Eyüpspor'u konuk etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

Mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Eyüpspor'un golünü 50. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren gol ise 90+5. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.

Son iki lig maçında da üst üste mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, bu beraberlikle birlikte puanını 14'e yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Konyaspor ise 18 puana ulaştı ve 13. sırada konumlandı.

Eyüpspor'da Orhan Ak'ın görevine son verilmesinin ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine getirilen Atila Gerin, kupadaki Iğdır FK galibiyetinin ardından ligdeki ilk maçından 1 puanla ayrıldı.

Konyaspor'da Recep Uçar'ın ardından göreve getirilen Çağdaş Atan ise 7 maçta 3 mağlubiyet 4 beraberlik yaşadı ve galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.