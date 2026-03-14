Konyaspor'dan Kocaelispor deplasmanında nefes kesen geri dönüş!

14.03.2026 15:34:00
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, geriden geldiği maçta Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, Konyaspor'u konuk etti.  

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı. 

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Kocaelispor'un golünü 59. Serdar Dursun kaydetti. 

Konyaspor'da Blaz Kramer, 86. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Konyaspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Jackson Muleka topu ağlara gönderdi.

KOCAELİSPOR'DAN SERT TEPKİ

Konyaspor lehine verilen penaltı kararı sonrası Selçuk İnan dahil tüm Kocaelispor yedek kulübesi ve teknik heyeti soyunma odasına gitti. 

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Konyaspor oldu. 

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor 33 puanda kaldı. İlhan Palut yönetiminde 6 maçta 2. galibiyetini alan Konyaspor ise 27 puana ulaştı. 

Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, Alanyaspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek. 

