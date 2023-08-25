Konyaspor evinde rahat kazandı! Tümosan Konyaspor 2-0 Gaziantep FK
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Tümosan Konyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Aleksandar Stanojevic'in ekibi Tümosan Konyaspor ile Erdal Güneş'in yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 68. dakikada Guilherme ve 90+5'te Robert Muric kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Konyaspor puanını 5'e yükseltirken, 3 maçından da mağlup ayrılan Gaziantep FK henüz puanla tanışamamış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olurken, Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
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