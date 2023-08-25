Konyaspor evinde rahat kazandı! Tümosan Konyaspor 2-0 Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Tümosan Konyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 23:08
Konyaspor evinde rahat kazandı! Tümosan Konyaspor 2-0 Gaziantep FK
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Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Aleksandar Stanojevic'in ekibi Tümosan Konyaspor ile Erdal Güneş'in yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 68. dakikada Guilherme ve 90+5'te Robert Muric kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Konyaspor puanını 5'e yükseltirken, 3 maçından da mağlup ayrılan Gaziantep FK henüz puanla tanışamamış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olurken, Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.


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