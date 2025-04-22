Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi rahatsızlandı! Maçın hakemi değişti...
Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemeyecek. Maçı 4. hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemeyecek. Rahatsızlanan hakem Taşkınsoy'a doktorlar müdahalede bulundu. Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle mücadele geç başlayacak.
Maçı 4. hakem Ali Yılmaz yönetecek.
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