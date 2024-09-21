Konyaspor ile Sivasspor puanları paylaştı!
Konyaspor ile Sivasspor'un mücadelesi golsüz sona erdi ve her iki takım da 6 maç sonunda 8'er puana yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Maç boyunca iki takım da 5'er isabetli şut çekip önemli pozisyonlara girdiyse de kaleciler Slowik ve Ali Şaşal başarılı performanslarıyla öne çıktılar.
Bu sonucun ardından her iki takım da 6 maç sonunda 8'er puana yükseldi.
Sivasspor gelecek hafta Başakşehir'i ağırlayacak. Konyaspor ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.
Etiketler: #konyaspor #Sivasspor #süper lig
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