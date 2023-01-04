Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi!

Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden birinde Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 22:09
Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi!
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Süper Lig'de 17. hafta maçında arabam.com Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Konyaspor'un gollerini 22. dakikada Muhammet Demir ve 56. dakikada Amir Hadziahmetovic kaydetti. Konuk ekip Sivasspor'un golleri 34. dakikada Max Gradel (penaltı) ve 79. dakikada Charilaos Charisis'ten geldi.

Sahasında dört maçtır kazanamayan Konyaspor puanını 26 yaptı. Sivasspor da puanını 15'e yükseltti.

Süper Lig'de hafta sonu Konyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sivasspor haftayı 'Bay' geçecek.


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