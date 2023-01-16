Konyaspor, İlhan Palut ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 17:35
Konyaspor, İlhan Palut ile yollarını ayırdı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut dönemi sona erdi.

Son haftalarda istediği skorları elde edemeyen arabam.com Konyaspor'da 09 Şubat 2021'de takımın başına gelen teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, son olarak ligin 19'uncu haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. 


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