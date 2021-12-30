Konyaspor kupada 2 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor, sahasında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2021 Perşembe, 17:31
Konyaspor kupada 2 golle turladı!
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor, sahasında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Konrad Michalak ve 58. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Konyaspor bu sonuçla kupada adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.


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