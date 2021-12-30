Konyaspor kupada 2 golle turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor, sahasında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor, sahasında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Konrad Michalak ve 58. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.
Konyaspor bu sonuçla kupada adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
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