Konyaspor maçında son kez forma giyecekler... Fenerbahçe'de beş oyuncuya veda!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadroda köklü bir değişim kapıda. Sarı-lacivertliler, birçok oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sözleşmeleri sona eren Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Bright Osayi-Samuel'in takımda kalması beklenmiyor. Bu üç futbolcunun cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Konyaspor karşılaşmasında Fenerbahçe formasıyla son kez sahaya çıkmaları bekleniyor.

Dzeko'nun Como veya Hajduk Split'e transfer olması gündemde. Tadic için ise eski kulüpleri Ajax ve Southampton'ın yanı sıra Serie A ekibi Bologna devrede. Bright Osayi-Samuel'in ise İngiltere'ye dönmesi en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.

SKRINIAR VE MAXIMIN DE LİSTEDE

Ocak ayında PSG'den kiralanan Milan Skriniar'ın da durumu netlik kazanmadı.

Sporx'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Slovak savunmacıyı kadrosunda tutmak istese de PSG'nin 20 milyon Euro'luk bonservis talebi ve oyuncunun maaşı bu transferi zora sokuyor.

Bu nedenle Skriniar'ın da Konya maçında son kez forma giymesi olası görünüyor.

Sezon başında Al-Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin ise kadroya alınmayacak. Fransız futbolcunun da Fenerbahçe serüveni sona eriyor.



