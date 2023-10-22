Konyaspor resmen açıkladı: Süper Lig'de bir ayrılık daha!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 13:57

Güncelleme: 22.10.2023 - 14:02

Süper Lig'de üst üste gelen başarısız sonuçların ardından dikkat çeken bir ayrılık kararı alındı.

Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırma kararı aldı.

Aleksandar Stanojevic

26 MAÇTA 11 MAĞLUBİYET

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Ocak 2023'te Konyaspor'a imza atan tecrübeli teknik direktör, 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.