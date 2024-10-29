Konyaspor Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı!

Konyaspor, Türkiye Kupası 3. turunda karşılaştığı 23 Elazığ FK'yi 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Konyaspor Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 20:38

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor, 23 Elazığ FK ile karşılaştı. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 4-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25. ve 73. dakikalarda Melih Bostan, 61. dakikada Adem Eren Kabak ve 66. dakikada penaltıdan Yasir Subaşı kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.


Etiketler: #konyaspor #23 Elazığ FK #Türkiye Kupası

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