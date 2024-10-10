Türkiye Kupası'nda karşılaşma yarıda kaldı: Sahadan çekildiler!
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçında Diyarbekirspor, 118. dakikada hakeme tepki olarak sahadan çekildi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Osmaniyespor ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi. Uzatma devrelerinde Osmaniyespor maçı 1-0 önde götürürken Diyarbekirspor sahayı terk etti.
HAKEME TEPKİ GÖSTERİP SAHADAN ÇEKİLDİLER
Osmaniyespor'un kazandığı faulden sonra Diyarbekirspor kulübesinden futbolculara çağrı yapıldı ve futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu. Hakeme tepki göstererek sahadan çekilen Diyarbekirsporlu futbolcuları ve teknik ekibini Osmaniyespor cephesinin ikna çabaları sonuç vermedi. Diyarbekirspor'un sahadan çekilmesi sonrası maç yarıda kaldı.
#SONDAKİKA Osmaniyespor – Diyarbekirspor maçı, Osmaniyespor 1-0 öndeyken 117. dakikada Diyarbekirspor takımının sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. #ZTK pic.twitter.com/nEYNhovxOw— A Spor (@aspor) October 10, 2024
Etiketler: #Türkiye Kupası #Osmaniyespor #Diyarbekirspor
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