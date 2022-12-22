Konyaspor turu uzatmalarda kaptı!

22 Aralık 2022 Perşembe, 17:49

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ile İsmet Taşdemir'in yönetimindeki Bodrumspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 1-1 sona ererken, Konyaspor uzatma devrelerinde bulduğu gol ile karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Konyaspor'un gollerini 64. dakikada ve 105. dakikada penaltıdan Amir Hadziahmetovic, 114. dakikada ise Yasir Subaşı kaydederken, Bodrumspor'un golleri, 83 ve 110. dakikalarda Yekta Kurtuluş'un ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran taraf olurken Bodrumspor, turnuvaya 5. turda veda etmiş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.