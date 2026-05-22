Konyaspor'u Onuachu ile devirdi: Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 10. kez kupayı kazandı.

Son 2 yılda finale çıkan ancak Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı kupayı kazanamayan bordo-mavililer, bu sezon TÜMOSAN Konyaspor karşısında bu kez mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibi, 18 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

5 SEZONLUK HASRETİ DİNDİRDİ

En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarladı.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında kazanarak kupayı müzesine götürdü.

FATİH TEKKE İLE İKİNCİ FİNALDE KUPA BAŞARISI

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda ikinci kupa mücadelesinde başarıya ulaştı.

Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etti.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

DOĞAN DÖNEMİNDEKİ İLK KUPA

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynarken ilk kupasını elde etti.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığında ilk kupa sevincini yaşadı.

KONYASPOR İLE İLK FİNAL

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez karşılaştığı finalde mutlu sona ulaşan taraf oldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'daki karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı ise ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 2-1 Konyaspor

79' GOL | Trabzonsor, Onuachu'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

58' PENALTI KAÇTI | Konyaspor'un kazandığı penaltıda Enis Bardhi topu direğe nişanlandı. Saniyeler içinde Trabzonspor kalesinde tekrar tehlike oluştu ve Onana topu kornere çeldi.

50' GOL | Muleka maça eşitliği getirdi. Muleka ilk fırsatı kaçırdı ancak topu tekrar kontrol edip sırtı dönükken yerden vuruşla ağları buldu.

36' Trabzonspor ikinci gole yaklaştı... Mustafa'nın ortasına arka direkte Onuachu vurdu. Top, kaleci Bahadır'da kaldı.

25' Konyaspor beraberliğe çok yaklaştı... Sağ kanattan gelen ortada direk dibinde topla buluşan Bardhi, topu farklı şekilde dışarı gönderdi.

22' Konyaspor'da Uğurcan, orta alanda Muçi'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

18' GOL | Yapılan ortada Onuachu çok şık bir yarım vole vuruşla golü attı.

10' Trabzonspor'un merkezden geliştirdiği hücumda yay gerisinde topla buluşan Muçi, kaleyi yokladı. Top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

5' Yabancı maddeler temizlendi ancak sahadaki sis bulutu nedeniyle görüş mesafesi kısıtlıydı. Halil Umut Meler, sisin dağılmasının ardından oyunu yeniden başlattı.

1' Maç başlar başlamaz durdu! İlk hücumda sahaya atılan meşaleler nedeniyle hakem Halil Umut Meler, oyunu durdurdu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.