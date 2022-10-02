Konyaspor'a Ümraniyespor'u tek golle geçti!
Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Konyaspor'un 59. dakikada Calvo'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Ümraniyespor'un ise 84. dakikada Umut Nayir ile eşitliği yakaladığı gol elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Ligde gol yememe ve galibiyet serisini geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında kaybeden yeşil beyazlı ekip, bu sezon sahasında henüz yenilgi yüzü görmedi. Konyaspor bu galibiyetle puanını Galatasaray, Adana Demirspor ve 1 maçı eksik olan Medipol Başakşehir'le aynı yaptı(17).
Sezona kötü bir başlangıç yapan Ümraniyespor, ligde aldığı 2 puanın 1'ini Fenerbahçe'den diğerini ise Gaziantep FK'dan aldı. Bu sonuçla 6. yenilgisini alan Ümraniyespor haftayı 2 puanla son sırada tamamladı.
Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Ünlü yazarın gizemi çözüldü
- Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- İşte CHP'nin masasındaki seçim anketi
- Mahalleli direğe bağladı, bırakılan not dikkat çekti
- Üniversiteden 121 liralık uçak
- İstanbul'da yağış etkili oldu
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı