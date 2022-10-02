Konyaspor'a Ümraniyespor'u tek golle geçti!

02 Ekim 2022 Pazar, 19:07

Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Konyaspor'un 59. dakikada Calvo'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Ümraniyespor'un ise 84. dakikada Umut Nayir ile eşitliği yakaladığı gol elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Ligde gol yememe ve galibiyet serisini geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında kaybeden yeşil beyazlı ekip, bu sezon sahasında henüz yenilgi yüzü görmedi. Konyaspor bu galibiyetle puanını Galatasaray, Adana Demirspor ve 1 maçı eksik olan Medipol Başakşehir'le aynı yaptı(17).

Sezona kötü bir başlangıç yapan Ümraniyespor, ligde aldığı 2 puanın 1'ini Fenerbahçe'den diğerini ise Gaziantep FK'dan aldı. Bu sonuçla 6. yenilgisini alan Ümraniyespor haftayı 2 puanla son sırada tamamladı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.