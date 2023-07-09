Konyaspor'da Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Konyaspor, Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 21:14
Konyaspor'da Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı
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Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'da sağ kanat oyuncusu Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı.

Konyaspor, Ankaragücü'nden 29 Temmuz 2021'de 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'nin takımdan ayrıldığını bildirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Endri Çekiçi! Yeşil-beyaz formamızı iki sezon boyunca terleten Endri Çekiçi'ye teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Endri Çekiçi konyaspor süper lig

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