Konyaspor'da Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Konyaspor, Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'da sağ kanat oyuncusu Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı.
Konyaspor, Ankaragücü'nden 29 Temmuz 2021'de 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'nin takımdan ayrıldığını bildirdi.
Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Endri Çekiçi! Yeşil-beyaz formamızı iki sezon boyunca terleten Endri Çekiçi'ye teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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