Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını yorumladı: 'Olacak iş mi bu?'

Yayınlanma: 08.06.2023 - 09:11

Güncelleme: 08.06.2023 - 09:15

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Turgay Demir: "Beşiktaş altın tepside sunulan ikincilik fırsatını da tepmiş oldu. İşin ucunda Şampiyonlar Ligi olmayınca ikincilik ya da üçüncülük de çok fark etmiyor ya neyse… Ligin son maçı olmasının rahatlığıyla iki takımda biraz işin şovuna kaçtılar. Şu maçta Atiba'yı oynatarak göndermek gerekirdi. Şenol hoca maçın geriliminden unuttu sanırım; unutmamak gerek. Çünkü Atiba öyle kolay kolay unutulacak isimlerden değildi. Güle güle koca yürekli Kara Panter… Veli ile birlikte kısaca V.Atiba diyordum size. Neler yaptığınız o orta sahada, şu çimlerin dili olsa da anlatsa..." (Fotomaç)

"ATIBA'YA ŞANS TANIMAYAN MAÇ"

Attila Gökçe: "Trajikomik bir maç izledik. Neşeli ve eğlenceli oyunda emektar Atiba ile vedalaşmaya, maçı kazanıp Fenerbahçe’nin elindeki ikinciliği de almaya hazırlanan Beşiktaş taraftarı öyle endişeli o kadar öfkeli bir anlar izledi ki anlatılamaz. Beşiktaş'ın ikincilik umudu sabun köpüğü gibi uçup kayboldu. Şanssızlığa bakın. Emektar Atiba’ya da veda fırsatı tanımadı maç. Cenk gibi değil ama o da herhalde içi kan ağlayarak, kahırla bitirdi maçı." (Milliyet)

"ŞENOL GÜNEŞLİ BEŞİKTAŞ UMUT VERİR"

Oktay Derelioğlu: "Beşiktaş, çok önemli fırsatı kaçırdı dün gece... Ligi ikinci bitirememesi Şenol Güneş ve öğrencileri adına kötü bir son oldu. Sezonu erken açacak Beşiktaş. Şenol hoca daha erken gelseydi ligin kaderi değişebilirdi. Gerçekten çok iyi bir yönetim gösterdi. Her şeye rağmen Beşiktaş'ın dün gece Konyaspor'u yenmesi ve ligi 2. sırada tamamlaması gerekiyordu. Ama olmadı. Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon iyi bir yapılanmayla yoluna devam etmeli. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş her zaman umut verir." (Takvim)

"OLACAK İŞ Mİ BU?

Bilal Meşe: "Rakiplerinize asla hafife alamazsınız, bu oyunun değişmez kuralıdır beyler! Örneğin dünkü son maç... Olacak iş mi bu? Konya’yı yen, en azından ligi ikinci sırada bitir değil mi? Üstelik iki farkı yakalayan bir Beşiktaş’tan söz ediyoruz arkadaş... Bazı oyuncular vardır, bırakın oynadıkları takımı, ülkemizde iz bırakırlar. Öyle ki, farklı renklere gönül verenler bile ona saygı ve sevgi duyarlar. Atiba Hutchinson böyle bir fotoğraftır. Kartal’ın efsaneleri arasında çoktan girdi bile. Teşekkürler Atiba, yolun açık, şansın bol olsun, güzel adam." (Milliyet)