Konyaspor'da hedef Caleb Ekuban
İttifak Holding Konyaspor, İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor Caleb Ekuban için transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Konyaspor, Trabzonspor'un eski futbolcusu Caleb Ekuban'ı transfer etmeye hazırlanıyor. Konya ekibi Caleb Ekuban için Genoa ile kurduğu temaslarda sona geldi.
İttifak Holding Konyaspor, transfer etmeyi düşündüğü Ganalı futbolcu Ekuban ile görüşmelere devam ediyor. Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ara verilen görüşmelerin devam ettiği ve kısa sürede transferin sonuçlanmasının beklenildiği öğrenildi.
27 yaşındaki Ganalı futbolcu sırasıyla Chievo Verona, Südtirol, Lumezzane, Renate, FK Partizan, Leeds United, Trabzonspor ve Genoa formaları giydi.
Sezon başında Trabzonspor'dan Genoa'ya transfer olan Ekuban, Gana Milli Takımı'nın formasını da terletti. Bu sezon İtalyan ekibiyle 20 resmi maça çıkan oyuncu 1 gol ve 1 asistle oynadı.
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