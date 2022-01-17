Kayserispor'un yeni transferi Mert Çetin'in lisansı çıktı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ile sezon sonuna kadar anlaşan Mert Çetin'in lisansı çıktı. Çetin, şans verilmesi halinde çarşamba günkü Medipol Başakşehir maçında sahaya çıkacak.
Kayserispor'un devre arası transfer dönemimde renklerine bağladığı Mert Çetin'in lisansı çıktı.
Teknik direktör Hikmet Karaman'ın talebi üzerine kulüp başkanı Berna Gözbaşı tarafından gerçekleştirilen transferle İtalya'nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralanmıştı.
3 gün önce Kayseri'ye gelen futbolcunun lisansı bugün çıktı. 25 yaşındaki stoper, teknik direktör Hikmet Karaman'ın görev vermesi halinde çarşamba günü oynanacak olan Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Korkunç olayı kötü koku ortaya çıkardı
- Konyaspor’dan alkışlanacak Ahmet Çalık hareketi!
- İstanbul'un göbeğinde panik anları
- Canlı yayında diploma gösterdi
- ABD Genelkurmay Başkanı Milley koronavirüs oldu
- FIFA 2021'in en iyi erkek futbolcusunu açıkladı!
- Kent çıldırmak üzere! Sesin kaynağı hala bulunamadı
- Alex de Souza'dan Aykut Kocaman için flaş sözler!