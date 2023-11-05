Konyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 18:42
Konyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı!
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, seçime gidiyor.

Yeşil-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 Kasım'da olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Yönetim kurulumuz, yapmış olduğu toplantıda 20 Kasım 2023 tarihinde olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kamuoyuna duyurulur."


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