Konyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, seçime gidiyor.
Yeşil-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 Kasım'da olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu.
Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:
"Yönetim kurulumuz, yapmış olduğu toplantıda 20 Kasım 2023 tarihinde olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kamuoyuna duyurulur."
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