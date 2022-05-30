Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı açıklaması
Süper Lig ekibi Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'nın geleceği hakkında konuştu.
Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'un savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakçı için transfer açıklaması geldi.
İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 27 yaşındaki futbolcu için birçok teklif olduğunu açıkladı.
Yeşil-beyazlıların başkanı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Abdülkerim Bardakçı için Fransa'dan teklif var. Konyaspor için en iyi kararı vereceğiz" dedi.
Fatih Özgökçen ayrıca "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile pazar günü görüştük ama Abdülkerim Bardakçı konusu gündemde yoktu" açıklamasını yaptı.
Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor formasını giydiği 119 karşılaşmada 9 gol ve 6 asist kaydetti.
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