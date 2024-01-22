Konyaspor'dan kaleye takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, FC Tokyo'da forma giyen Polonyalı kaleci Jakub Slowik'i transfer etti.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 19:54
Konyaspor'dan kaleye takviye
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik'i transfer etti.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, en son Japonya ekibi FC Tokyo'da forma giyen 32 yaşındaki kaleci Jakub Slowik ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

"Jakub Slowik hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, tecrübeli kalecinin 27 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.


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