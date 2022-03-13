Konyaspor'dan Kayserispor karşısında muhteşem geri dönüş!
Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Konyaspor, karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk oldu.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başardı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Guilherme, 52 ve 61. dakikalarda Sokol Cikalleshi kaydetti.
Mücadelede Kayserispor'un golleri ise 7. dakikada Abdulkadir Parmak ve 14. dakikada Mario Gavranovic'ten geldi.
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 55'e yükseltti. Kayserispor ise üst üste üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılarak 38 puanda kaldı.
Öte yandan Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
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