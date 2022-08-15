Konyaspor'dan TFF'ye Fenerbahçe maçı başvurusu

Konyaspor Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:04
Konyaspor'dan TFF'ye Fenerbahçe maçı başvurusu
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, zeminin bozulması nedeniyle Başakşehir maçını Eskişehir'de oynadı. Gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına konuk olacak Konyaspor, daha sonra Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar iç sahadaki Fenerbahçe maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

Konyaspor Yönetimi, Fenerbahçe ile ilk maçı İstanbul'da, rövanş karşılaşmasını ise Konya'da oynamak için harekete geçti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen "Başakşehir erteleme talebimizi kabul etmedi. Fenerbahçe maçı için TFF'den fikstür değişikliği istedik. İlk maçın İstanbul'da ikinci maçın Konya'da olmasını istedik. TFF henüz cevap vermedi. 15 günlük süre var." dedi.


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