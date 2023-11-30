Kopenhag, Bayern'den 1 puanı kaptı!
Galatasaray'ın rakiplerinin karşılaştığı maçta Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray'ın rakiplerinin karşılaştığı maçta Bayern Münih, sahasında Kopenhag ile karşılaştı.
Allianz Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlike sona erdi. Bayern Münih son dakikada penaltı kazandı. Hakem pozisyonu VAR'dan inceledi ve kararından vazgeçti.
Kopenhag bu sonuçla grupta Galatasaray ile puanını eşitledi ve averajla 2. sıraya yerleşti.
Sarı kırmızılı takım, bu sonuçla birlikte gruptan çıkması için son maçta Kopenhag'ı mağlup etmesi gerekecek. Danimarka ekibi mağlup olsaydı, Galatasaray'a Parken'de 1 puan yetecekti. Mevcut durumda beraberlik Kopenhag'a yarayacak.
Öte yandan Bayern Münih, A Grubu'nda ilk kez puan kaybetti.
A Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:
(12) Bayern Münih
(5) Kopenhag
(5) Galatasaray
(4) Manchester United
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