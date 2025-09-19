Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kopenhag ile Bayer Leverkusen yenişemedi!

Kopenhag ile Bayer Leverkusen yenişemedi!

19.09.2025 00:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kopenhag ile Bayer Leverkusen yenişemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kopenhag ile Bayer Leverkusen 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kopenhag, evinde Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kopenhag'ın gollerini 9. dakikada Jordan Larsson ve 87. dakikada Robert kaydederken Bayer Leverkusen'in gollerini 82. dakikada Alex Grimaldo ve 90+1. dakikada Panthelis Hadzidiakos(kk) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı.

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise evinde PSV Eindhoven'i konuk edecek.

İlgili Konular: #uefa şampiyonlar ligi #Kopenhag #Bayer Leverkusen