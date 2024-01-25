Koray Günter, Fatih Karagümrük yolunda
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fatih Karagümrük gözünü Koray Günter'e çevirdi.
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını hazırlandıran Fatih Karagümrük, İtalya'da forma giyen gurbetçi yıldız için harekete geçti.
Nicolo Schira'nın haberine göre Fatih Karagümrük, Hellas Verona forması giyen Koray Günter'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haberin detyalarında görüşmelerin son noktada olduğu ve transferin kısa süre içerisinde açıklaması beklendiği de yer aldı.
Koray Günter bir dönem Türkiye'de, Galatasaray forması da giymişti.
105 MAÇA ÇIKTI
Hellas Verona kariyerinde 105 resmi karşılaşmaya çıkan Koray Günter bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muz liflerindeki mucize...
- FOX TV'nin adı değişti
- Erdoğan'dan Hafize Gaye Erkan iması!
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı
- Dursun Özbek'ten Murat Kurum açıklaması!
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
- ‘Amirim' öne geçti
- Yoğun kar yağışı geliyor!
- MHP'den istifa eden başkana tehdit