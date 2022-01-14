Koronavirüs salgını Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na ilgiyi düşürdü

14 Ocak 2022 Cuma, 09:25

Avustralya'nın Melbourne kentinde tek kadın ve tek erkeklerde yüzlerce tenisçinin ana tabloya girmek için yaklaşık bir haftadır mücadele verdiği kortlardaki seyirci sayısının yok denecek kadar az olduğu kaydedildi.

Günlük koronavirüs vaka sayılarının 100 binin üzerinde seyrettiği Avustralya'da her yıl eleme turlarında bile rekor sevilere ulaşan seyirci sayısının yerine bu sene hem kortlarda hem de turnuvanın yapıldığı tesislerde sessizliğin hakim olduğu iletildi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo maçlarının başlamasına günler kala Victoria Eyalet Hükümeti,13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında biletlerin sadece yarısının satılacağını duyurdu.

Halihazırda ne kadar bilet satıldığını açıklamayan ancak satışların yüzde 50'nin altında olduğuna dikkati çeken eyalet hükümeti, ana tablo maçlarının da alışılmışın dışında az seyirciyle yapılacağını resmileştirdi.

AVUSTRALYA'DA SON DURUM

Avustralya'da son 24 saatteki verilere göre 130 bin 35 kişiye daha koronavirüs teşhisi konulurken, 56 kişi de virüsten hayatını kaybetti.



Virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde 1 milyon 532 bin 77 kişi koronavirüse yakalanırken, 2 bin 580 kişi de yaşamını yitirdi.

