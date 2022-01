Djokovic, vize tartışmalarına rağmen Avustralya Açık'ta mücadele edecek

Avustralya Açık’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Djokovic’in Kecmanovic ile eşleştiği ifade edilerek, “9 kez Avustralya Açık şampiyonu Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic'e karşı şampiyonluk savunmasına başladı” denildi.

Ünlü tenisçi Djokovic’in Aralık ayında Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen bir röportaja katıldığı ortaya çıktı. Djokovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, bu iddiaları doğruladı ve bunun bir hata olduğunu kabul etti. Sırbistan’da karantina kurallarının ihlali, para cezasından başlayarak 3 yıla kadar hapis cezasına gidebiliyor. Bu kapsamda Sırbistan adaletinin Djokovic’in itirafından sonra atacağı yasal adımlar merak ediliyor.

Top seed and nine-time #AusOpen champion ???? @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG