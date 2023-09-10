Kosova puanı Vedat Muriqi ile kurtardı!
EURO 2024 Elemeleri I Grubu maçında Kosova, İsviçre ile 2-2 berabere kaldı.
EURO 2024 Elemeleri I Grubu maçında Kosova, İsviçre ile karşılaştı.
Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan maç 2-2 sona erdi. Konuk ekibe puanı getiren golleri 14 ve 79. dakikalarda Remo Freuler attı. Kosova'nın golleri 65 ve 90+3. dakikalarda Vedat Muriqi'den geldi.
Vedat'ın golünde asisti Beşiktaş forması giyen Milot Rashica yaptı.
Rashica maça 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vedat ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla İsviçre puanını 11'e çıkardı. Kosova ise 4 puana çıktı.
Grubun bir sonraki maçında Kosova, Romanya ile oynayacak. İsviçre ise Andorra'yı ağırlayacak.
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